3. Tischtennis-Bundesliga DJK glänzt in Niedersachsen

Dabei begann die Fahrt am Samstag mit einer schlechten Nachricht. Eigentlich wollte das DJK-Team die Tour nach Niedersachsen zu fünft antreten. Dann kam aber vor der Abfahrt die krankheitsbedingte Absage von Martyna Dziadkowiec. So traten Nadine Bollmeier, Iolanta Yevtodii, Jana Vollmert und Karlijn van Lierop die Fahrt Richtung Hannover an. Man hatte im Kaarster Lager schon vorher damit gerechnet, dass die erste Partie beim MTV Engelbostel-Schulenburg die schwierigere Aufgabe werden würde. Und so kam es auch: Die meisten der acht einzelnen Spiele waren hart umkämpft. Die Hälfte der Begegnungen wurde im fünften Satz entschieden, davon drei mit nur zwei Bällen Unterschied. Den ersten wichtigen Zähler fuhren Iolanta Yevtodii und Jana Vollmert im Doppel ein, nachdem Nadine Bollmeier und Karlijn van Lierop ihr Doppel bereits verloren hatten. Nach 0:2-Rückstand gewann das DJK-Duo die nächsten drei Sätze mit 11:5, 15:13 und 17:15 und hielt ihr Team somit von Beginn an im Spiel.