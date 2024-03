Tischtennis 3. Liga DJK Holzbüttgen gewinnt im Krimi gegen SV Friedrichsgabe

Ausgeglichen ging es schon in den Doppeln los. Nadine Bollmeier und Karlijn van Lierop hatten überhaupt keine Mühe, sich gegen das Duo aus dem unteren Paarkreuz, Marie-Sophie Wiegand und Jaqueline Thiedig, zu behaupten. Beim 11:3, 11:4 und 11:8-Erfolg bestand keine Gefahr, auch nur einen Satz zu verlieren. Jessica Wirdemann und Jana Vollmert hatten eine deutlich schwierigere Aufgabe. Sie mussten gegen die beiden Spitzenspielerinnen der Gäste, Viktoriya Kondratenko und Angela Janik, ran. Zunächst sah es sehr vielversprechend aus. Den ersten Satz gewannen die Kaarsterinnen mit 11:6. Dann aber stellten sich die Gäste besser auf das Abwehr-Angriffs-Duo der DJK ein und entschieden die folgenden Sätze mit 11:6, 11:9 und 11:9 für sich. Im ersten Einzel verlor Nadine Bollmeier gegen Angela Janik. Nach gewonnenem ersten Satz (11:7) verlor die frühere Nationalspielerin die Kontrolle über die Partie. Angela Janik holte sich zunächst den zweiten Satz (11:8) und „überrollte“ die Holzbüttgener Nummer eins dann mit 11:3 im dritten Durchgang. Bollmeier kämpfte sich noch einmal in den Entscheidungssatz, in dem dann beim Stand von 4:5 der Faden riss und sie sich am Ende mit 6:11 geschlagen geben musste.