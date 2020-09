Tischtennis : Holzbüttgen gelingt gegen Refrath der erste Saisonsieg

Holzbüttgen Damen-Zweitvertretung der DJK Holzbüttgen erspielt sich beim Aufsteiger TTC Salmünster aus Hessen ein 6:6-Remis.

Es könnte der erhoffte Befreiungsschlag für die erste Herren-Mannschaft der DJK Holzbüttgen in der Tischtennis-NRW-Oberliga sein. Mit einem 7:5-Heimsieg gegen den TV Refrath gelang den Kaarstern nach zwei Auswärtsniederlagen in Folge der erste Saisonsieg. „Für uns war es jetzt erstmal wichtig, nach den zwei Niederlagen ein Erfolgserlebnis einzufahren, dass wir uns auch vorher klar als Ziel gesetzt haben“, sagte DJK-Spieler Nico Kasper, der allerdings mit seiner eigenen Leistung und der von Yang Li nicht so zufrieden war: „Das mittlere Paarkreuz war ein totaler Ausfall. Wenn wir es in zukünftigen Spielen hinbekommen, dass jeder seine Leistung abruft, denke ich, dass wir einen Mittelfeldplatz erreichen können.“