Tischtennis : DJK beendet die Saison bei Füchsen Berlin

Holzbüttgen Eine Flasche Sekt für den Meister ist mit im Gepäck.

Der Zuschauerrekord gegen Hannover 96 in der Neusser Stadionhalle war der ganz große Höhepunkt einer insgesamt sehr erfolgreichen Saison der Holzbüttgener Damen in der 3. Bundesliga. Am Samstag (14 Uhr) haben die Kaarsterinnen in Reinickendorf ihren letzten Auftritt bei den Füchsen aus Berlin. Der Tabellenführer steht bereits als Meister und Aufsteiger in die 2. Bundesliga fest. Die DJK-Damen sind für die Feierlichkeiten in der Hauptstadt gerüstet: „Eine Flasche Sekt für die Berlinerinnen werden wir auf jeden Fall im Gepäck haben“, sagt DJK-Kapitänin Lisa Scherring. Zum Personal: Jana Vollmert bereitet sich auf ihre Examens-Klausur vor und wird die Reise daher nicht antreten können. Für sie wird Sandra Förster ihren ersten Einsatz in der 3. Bundesliga bekommen.