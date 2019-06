Tischtennis : In Erfurt geht es um die DM-Titel

Gerda Kux-Sieberath hat die meiste DM-Erfahrung. Foto: Rust

Rhein-Kreis Tischtennis: Starkes Aufgebot aus dem Kreis reist zur Senioren-Meisterschaft.

Über 500 Starter werden am Pfingstwochenende in Erfurt bei den 40. Deutschen Senioren-Einzelmeisterschaften im Tischtennis erwartet. Mit dabei ist auch ein großes Aufgebot aus dem Rhein-Kreis. Fünf Frauen und drei Männer aus drei Vereinen nehmen die Reise nach Thüringen auf sich und wollen um die nationalen Titel bei den Anfang 40- bis über 80-Jährigen mitspielen.

Jüngster Teilnehmer aus dem Kreis ist der Grevenbroicher NRW-Liga-Spieler René Holz, der in der AK 40 allerdings schwere Aufgaben vor sich hat. In seiner Gruppe ist er nur an vierter Position gesetzt. Bessere Chancen rechnet sich der Holzbüttgener Oberliga-Spieler Joachim Beumers aus. „Vielleicht bringe ich ja einen Pokal mit“, sagt er schmunzelnd. In der Senioren-50-Klasse ist für ihn zumindest das Erreichen der K.O.-Phase ein Ziel. Er ist in Gruppe 4 hinter dem Hessen Dieter Buchenau an zweiter Position geführt. Ebenfalls in der 50-er-Konkurrenz spielt Christoph Karas vom TTC BW Grevenbroich mit. Ähnlich wie sein Mannschaftskollege René Holz hat er eher Außenseiterchancen.

Die Holzbüttgenerin Cindy Schöler hat erstmals die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft erreicht. Sie spielt bei den Seniorinnen-50 in der Gruppe eins und trifft da auf die beiden vor ihr gesetzten Spielerinnen, Marion Hillmer (TTVN) und Andrea Tischer (HeTTV) sowie Brigitte Wantscher aus Bayern. In der AK 60 starten in Almut Pigerl (DJK Holzbüttgen, Position drei in Gruppe 6) und Karin Orlich (Germania Grefrath, Position vier in Gruppe 5).