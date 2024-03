Tischtennis-Regionalliga Der bange Blick der TG Neuss geht in den Tabellenkeller

Um nicht wirklich noch einmal in Abstiegsgefahr zu geraten, braucht die Mannschaft Punkte. Am Samstag (18 Uhr) wollen die Neusser daher unbedingt zurück in die Erfolgsspur: „Wir haben jetzt das nächste Endspiel. Mit einem Sieg könnten wir das Abstiegs-Thema beenden, bei einer Niederlage sähe das ganz anders aus. Von daher wäre es sehr wichtig, dass wir einen Punkt mitnehmen und wieder in die Spur kommen“, sagt Kapitän Tom Heiße. Wie wichtig das Duell ist, zeigt auch ein Blick auf die Tabelle. Da steht Süchteln mit nur zwei Punkten Rückstand hinter den Neussern auf Rang sieben. Die Süchtelner ihrerseits haben nur einen Zähler Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz. „Es ist auch noch eine Rechnung offen. Da haben wir, obwohl Marc und Jochen dabei waren, mit 4:6 verloren. Hoffnung macht uns, dass wir bisher noch gegen kein Team der Liga zweimal verloren haben“, sagt Heiße. Ähnlich wie die Neusser haben auch die Süchtelner in der Vorwoche beim 0:10 gegen den TTC Waldniel eine schwache Leistung gezeigt.