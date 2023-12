Tischtennis DJK Holzbüttgen verliert den Kontakt zur Spitze

Bei den Gästen war zum ersten Mal in dieser Saison auch die frühere Weltklassespielerin Aya Umemura bei einem Auswärtsspiel mit an Bord. Im Doppel trafen zunächst Jessica Wirdemann und Jana Vollmert auf die Nummer eins, die zusammen mit der Nummer zwei, Yuki Tsutsiu, das Annener Spitzendoppel bildete. Nach knapp verlorenem ersten Satz kam das DJK-Duo auch danach nicht gut in die Partie und verlor den zweiten Satz mit 6:11. Der gewonnene dritte Satz brachte nicht die erhoffte Wende. Im vierten Durchgang waren die Kaarsterinnen chancenlos und unterlagen deutlich mit 3:11. Besser lief es für Martyna Dziadkowiec und Karlijn van Lierop. Sie verloren gegen das Abwehrdoppel Natalija Klimanova und Sarah Rau zwar den ersten Satz, stellten sich danach aber immer besser auf die Schnittbälle ihrer Gegnerinnen ein und siegten am Ende deutlich mit 3:1. Im Anschluss legte Martyna Dziadkowiec im Spitzenpaarkreuz mit einem 3:0-Erfolg gegen Yuki Tsutsui vor, derweil die Partie am Nachbartisch zwischen DJK-Defensivspielerin Jessica Wirdemann und Aya Umemura deutlich länger dauerte. Zunächst sah es nach einem klaren Erfolg für die frühere japanische Nationalspielerin aus. Wirdemann kämpfte sich nach deutlichen Rückständen bis in den fünften Durchgang, der dann aber doch klar an die Japanerin ging. Im unteren Paarkreuz hatten es sowohl Jana Vollmert als auch Karlijn van Lierop mit Abwehrspielerinnen zu tun. Dabei fand die bislang noch ungeschlagene Niederländerin Karlijn van Lierop überhaupt keine Mittel gegen Natalija Klimanova und verlor ohne Chancen auf den Sieg mit 0:3.