3. Tischtennis-Bundesliga DJK Holzbüttgen daheim mit Gala-Vorstellung

Im Anschluss trumpften Nadine Bollmeier und Karlijn van Lierop auch im Einzel auf. Beide blieben in ihren Spielen im Spitzenpaarkreuz ohne Satzverlust. Bollmeier bezwang Novosad mit 11:9, 11:5 und 11:8. Van Lierop hatte gegen die starke Linkshänderin Baravok immer am Satzende die besseren Ideen und konnte sich so mit 11:8, 12:10 und 11:8 behaupten. Jana Vollmert nahm den Schwung auf. Gegen Jeanine Liebold dominierte sie von Beginn an das Spiel und gewann die ersten beiden Sätze ohne Probleme mit 11:4. Dann wurde die Partie ausgeglichener, mehr und mehr Fehler schlichen sich ein, so dass Liebold besser ins Spiel kam und die beiden nachfolgenden Sätze mit 11:7 und 12:10 für sich entschied. Im Entscheidungssatz war es dann ein offener „Fight“. Jana Vollmert erwischte den besseren Start und rettete den Sieg mit 11:7 über die Ziellinie.