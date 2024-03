Tischtennis DJK-Damen festigen in der Oberliga den Platz an der Spitze

Zu Beginn sorgten zwei gewonnene Doppel von Anna Schouren/Chiara Pigerl (3:0 gegen Ari/Look) und Anna Haissig/Lilian Assaf (3:1 gegen Janssen/Ort) für einen perfekten Start. Im Anschluss blieben Anna Schouren und Lilian Assaf im Einzel ungeschlagen. Schouren holte im Spitzenpaarkreuz zwei Siege gegen Nefel Ari (3:0) und Marie Janssen (3:0). Assaf gewann im unteren Paarkreuz gegen Franziska Ort (3:1) und Lisa Look (3:0). Chiara Pigerl schlug Nefel Ari mit 3:1-Sätzen, musste sich aber gegen Marie Janssen im Entscheidungssatz geschlagen geben. Anna Haissig verlor im fünften Satz gegen Franziska Ort. Zuvor hatte sie sich mit 3:0-Sätzen gegen Lisa Look durchgesetzt. Vier Spieltage vor dem Saisonende führen die Kaarsterinnen weiter ungeschlagen mit 23:1 Punkten die Tabelle an. Verfolger Borussia Düsseldorf II hat schon sieben Punkte Rückstand.