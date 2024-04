Tischtennis DJK-Damen beenden Saison mit zwei Auswärtsspielen

Vom heimischen Publikum haben sich die Tischtennis-Damen der DJK Holzbüttgen schon einen Tag vor Ostern verabschiedet. Die Saison in der 3. Bundesliga wird aber erst jetzt am Wochenende abgeschlossen. Dafür steht noch einmal ein Auswärts-Doppelspieltag an. Die Aufgaben könnten unterschiedlicher kaum sein. Am Samstagmittag (Beginn 14 Uhr) steht zunächst die Partie bei der bereits abgestiegenen Zweitvertretung des TTC Langen in Hessen an. Am Sonntag (14 Uhr) geht es dann zum Spitzenreiter DJK BW Annen. Dem Team aus der Stadt Witten im südöstlichen Ruhrgebiet reicht ein Zähler, um vor heimischem Publikum die Meisterschaft zu feiern. Für die Kaarsterinnen, die aktuell auf Platz vier liegen, ist maximal noch der zweite Platz in der Abschlusstabelle drin.