Tischtennis Blau-Weiß Grevenbroich belohnt sich im Krimi

Der TTC BW Grevenbroich hat in der NRW-Liga den ersten Punkt geholt. Im Heimspiel gegen den TuS Wickrath trennten sich die Schloss-Städter nach einem viereinhalbstündigen Krimi mit einem 8:8-Remis. „Das war ein sehr intensives Spiel, in dem wir uns am Ende zum Glück mit einem Punkt belohnen konnten“, sagte BW-Kapitän Janos Pigerl.