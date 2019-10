Tischtennis : Tischtennis: Pigerl Bezirksmeisterin im Damen-Doppel

Rhein-Kreis Zum ganz großen Coup hat es für die Kreisvertreter in den Einzel-Konkurrenzen bei den Tischtennis-Bezirksmeisterschaften am Wochenende in Essen nicht gereicht. Für Alex Lübke von der DJK Holzbüttgen verliefen die Titelkämpfe aber erfolgreich.

Der 31-Jährige aus dem Kaarster Oberliga-Team spielte sich bis auf Rang drei vor, wodurch er sich auch die Qualifikation zu den Westdeutschen Meisterschaften gesichert hat.

Für Lübke war sogar noch mehr drin. Im Halbfinale führte er noch bis zum Wechsel im Entscheidungssatz gegen den späteren Bezirksmeister Matthias Uran (SC Bayer Uerdingen), musste sich am Ende aber knapp geschlagen geben. Etwas enttäuschend verlief dagegen das Abschneiden der Neusser Regionalliga-Akteure. Henning Zeptner scheiterte im Viertelfinale an Markus Poll, dem „Überraschungsmann“ der Bezirksmeisterschaften. Der Verbandsliga-Spieler vom Post SV Oberhausen schaltete einen Favoriten nach dem anderen aus und spielte sich furios bis ins Finale, das er dann mit 0:3-Sätzen gegen Uran verlor. Für TG-Spielertrainer Bernd Ahrens war im Achtelfinale Schluss. Hier verlor er knapp mit 2:3-Sätzen gegen den Ex-TG-Spieler Karl Walter, der jetzt für Union Velbert in der Regionalliga aktiv ist. Walter schaffte es bis ins Halbfinale und verlor dann gegen Poll. Im Achtelfinale traf es in Christian Kaltchev (TTC BW Grevenbroich) noch einen weiteren Spieler aus dem Rhein-Kreis, den der Oberhausener auf seinem Siegeszug ausschaltete. Auch im Doppel wurde es für die Neusser nichts mit dem erhofften Titelgewinn. Das topgesetzte Duo Ahrens/Zeptner unterlag bereits in der zweiten Runde gegen die ungesetzte Düsseldorfer Paarung Thorsten Sindermann und Louis Rohrsen in drei Sätzen.

Bei den Damen gewann die Holzbüttgenerin Chiara Pigerl den Doppeltitel gemeinsam mit Anna Schouren vom Anrather TK. Im Einzel holte sich die Kaarsterin den Gruppensieg, hatte dann aber im Achtelfinale mit 2:3 knapp das Nachsehen gegen Lisa Michajlova vom PSV Oberhausen.