Tischtennis Autopanne bremst die DJK aus

Was für ein verkorkstes Wochenende für die Damen der DJK Holzbüttgen in der 3. Tischtennis-Bundesliga. Eigentlich standen die Vorzeichen gut für ein echtes Topduell. Durch die zwei Auftaktsiege in der Rückserie waren die Kaarsterinnen wieder an die Spitzenteams herangerückt. Im Duell mit den Füchsen aus Berlin, hätten die DJK-Damen den Sprung auf Platz zwei in der Tabelle schaffen können. Daraus wurde aber nichts. Wegen einer Autopanne bei Rheda-Wiedenbrück blieb das gesamte Team auf der Straße liegen. Die Partie wurde abgesagt und wird jetzt wohl mit 6:0 für Berlin gewertet.