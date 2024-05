Klassiker fand 1966 zum ersten Mal statt 50. Gillbach-Turnier des TTC Vanikum zugleich das letzte

Die Ankündigung zur Jubiläums-Ausgabe des tradionsreichen Tischtennis-Turniers in Rommerskirchen kommt wie ein Paukenschlag daher. Denn die 50. Ausgabe des Gillbach-Turniers soll zugleich die letzte sein. Das hat der Vorstand des ausrichtenden TTC Grün-Weiß Vanikum in seiner Jahreshauptversammlung Anfang April verkündet. Damit geht eine Ära im Rhein-Kreis zu Ende. Zum Jubiläum will der Verein aber noch einmal ein echtes Highlight setzen. Am Sonntag wird es in der Mehrzweckhalle am Nettesheimer Weg ein S-Klassen-Einladungsturnier mit Spielern bis zur 2. Bundesliga geben. Die ersten Turnierklassen starten bereits am Mittwoch.