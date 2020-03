Tischtennis : Vollmert führt Holzbüttgen zu Siegen

Jana Vollmert war die überragende Spielerin auf Seiten der DJK Holzbüttgen. Foto: Jens Rustemeier

Holzbüttgen Tischtennis: Drittliga-Damen gewinnen zwei Mal mit 6:4, Regionalliga-Team verliert.

Es war anstrengend, es war kräftezehrend und es war am Ende sehr erfolgreich. Mit zwei knappen 6:4-Auswärtssiegen sind die Damen der DJK Holzbüttgen am Sonntagabend von ihrem Doppelspieltag aus Schleswig-Holstein zurückgekehrt. Am Samstag gelang den Kaarsterinnen ein Erfolg beim TSV Schwarzenbek, gestern folgte dann ein Sieg beim VFL Kellinghusen. Damit hat sich das DJK-Quartett zurück auf den zweiten Tabellenplatz gespielt.

„Wir feiern die vier Punkte auf der Rückfahrt, sind aber auch echt fertig“, meldete sich Jana Vollmert aus dem Bus. Sie avancierte am Wochenende zur überragenden Akteurin und blieb in allen Einzel- und Doppelspielen ungeschlagen. Ähnlich gut lief es auch bei Kapitänin Lisa Scherring, die an beiden Tagen nur eine Einzelniederlage hinnehmen musste. „Es war in beiden Spielen immer eng. Aber ab 4:4 sind wir im Moment einfach gut“, sagte sie „platt“ aber gut gelaunt.

Beim bisher so stark aufspielenden VFL Kellinghusen profitierten die Kaarsterinnen davon, dass in Liliya Andryanova und Nikita Petrova zwei Leistungsträgerinnen fehlten. „Dadurch war Kellinghusen natürlich stark gehandicapt“, räumte Scherring ein. Zwei gewonnene Doppel zu Beginn legten den Grundstein für den Erfolg. Im Spitzenpaarkreuz holte nur Valerija Stepanovska einen Sieg (3:0 gegen Alina Novosad). Im zweiten Einzel musste sie sich gegen Katsiaryna Baravok im fünften Satz geschlagen geben. Martyna Dziadkowiec verlor beide Partien. Im unteren Paarkreuz musste sich nur Lisa Scherring mit 1:3-Sätzen gegen Jeanine Liebold geschlagen geben. Jana Vollmert holte gegen Liebold und Christiane Pump zwei Siege. Auch einen Tag vorher in Schwarzenbek wurde die Partie erst im „Schlussspurt“ entschieden. „Das war wirklich ein hart umkämpfter Sieg“, sagte Jana Vollmert.

Zu Beginn sah es lange so aus, als könnten die Kaarsterinnen beim Tabellenvorletzten straucheln. „Der Start sehr holprig. Wir lagen mit 1:3 zurück. Den Unterschied in der Tabelle konnte man nicht feststellen“, stellte DJK-Kapitänin Lisa Scherring fest. Sie avancierte zusammen mit Jana Vollmert im unteren Paarkreuz zur Matchwinnerin. Beide gewannen zunächst gemeinsam das Eingangsdoppel. Im Einzel sorgten beide für weitere Punkte. Beim 1:3-Zwischenstand gewann Scherring im Entscheidungssatz gegen Chiara Steenbuck und Jana Volmert setzte sich mit 3:1-Sätzen gegen Michelle Weber durch. Bei Spielstand von 4:4 mussten beide erneut ran. Dieses Mal siegte Vollmert gegen Steenbuck in fünf Sätzen, während Scherrring mit einem 3:0-Erfolg gegen Michelle Weber den knappen Auswärtssieg perfekt machte. Deutlich mehr Probleme hatten Valeria Stepanovska und Martyna Dziadkowiec im Spitzenpaarkreuz. Hier konnte lediglich Stepanovska einen Sieg gegen Kateryna Kiziuk (3:0) einfahren. Zuvor unterlag sie gegen Olena Nalisnikovska in vier Sätzen. Martyna Dziadkowiec ging gänzlich leer aus. Zu Beginn verlor das Duo auch das Spitzendoppel gegen Kiziuk und Nalisnikovska in vier Sätzen.