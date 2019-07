Fußball : Tipico Meerbusch gewinnt fünfte Auflage des Business-Cup

Neuss Landesliga-Kicker Dennis Brune mit 19 Treffern bester Torschütze des Turniers.

(hynr) Mit seiner fünften Auflage hat der Neusser Business-Cup „Neuss am Ball“ seinen Anspruch auf einen festen Platz im Neusser Fußballturnier-Kalender endgültig bestätigt. „Wir haben im Vorfeld viel Werbung gemacht für den Cup und ich bin froh, dass trotz der großen Hitze zahlreiche Zuschauer am Spielfeldrand waren“, resümierte Organisator Nektarios Papadopoulos zufrieden. Auf dem Spielfeld gab es dann auch teilweise richtig guten Fußball zu bestaunen. Die Debütanten von Tipico Meerbusch sicherten sich den Turniersieg mit einem deutlichen 3:0-Finalerfolg über das Team vom Online-Supermarkt Picnic. Dennis Brune, der in dieser Saison zum Landesligisten Holzheimer SG gewechselt ist, wurde mit 19 Turniertreffern bester Torschütze. Den Fairplay-Preis erhielten die Dauerbrenner vom Restaurant „Daynight“, die seit fünf Jahren stets dabei sind. „Wir sind wieder einmal glücklich mit dem Verlauf des Turniers“, bilanziert Papadopoulos, der bereits jetzt an nächstes Jahr denkt: „Man sieht immer wieder Dinge, die man verbessern möchte und erhält neue Einflüsse. Wir haben jetzt schon viele Ideen“. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird dann in zwölf Monaten auch das sechste Jahr in Folge der TSV Norf und Abteilungsleiter Andre Prein ein zuverlässiger Partner für den Neusser Business-Cup sein.