Stand Up Paddling : Tina Funke hol sich zwei Titel

Neuss NRW-Landesmeisterschaften auf stürmischer Ruhr in Bochum.

(sit) Sturm, Hagel und Kälte trotzte Tina Funke (Holzheimer SG) bei den NRW-Landesmeisterschaften im Stand Up Paddling (SUP) in Bochum. Für die Einzelkämpferin lief sowohl im Sprint- und Kursrennen als auch auf der langen Distanz alles rund. Die Bedingungen auf der eigentlich ruhigen Ruhr waren indes alles andere als gut: Starker Wind und relativ hohe Wellen machten das Rennen um die fünf Bojen an den Wenden zu einer Wackelpartie. Auch auf der langen Strecke von zwölf Kilometern sorgten Hagel und Sturm für Verdruss. Trotzdem sicherte sich Tina Funke, die zuvor schon im Sprint gewonnen hatte, in 1:32 Stunde den Titel.