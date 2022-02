Handball : Tim Mast verlässt den TSV am Ende dieser Spielzeit

Tim Mast verlässt den TSV am Ende dieser Spielzeit

Dormagen Der Linksaußen gehe schweren Herzens von Bord, sei aber nach reiflicher Überlegung zum Entschluss gekommen, dass ein Vereinswechsel für seine weitere Entwicklung unabdingbar sei.

(sit) Der Jubel über den im Abstiegskampf der 2. Handball-Bundesliga so immens hilfreichen Sieg in Bietigheim ist kaum verklungen, da verkündet der TSV Bayer Dormagen eine schlechte Nachricht: Linksaußen Tim Mast verlässt den Höhenberg am Ende der Saison. Diese „von ihm schon vor einiger Zeit getroffene Entscheidung“ bedauert Dormagens Handball-Geschäftsführer Björn Barthel zwar, müsse sie jedoch akzeptieren.