Handball : Christall kehrt zum TV Korschenbroich zurück

Korschenbroich Handball-Regionalligist TV Korschenbroich ist bei der Suche nach einem kurzfristigen Ersatz für den am Knie operierten Viktor Fütterer in den eigenen Reihen fündig geworden: Tim Christall, der im Sommer seine Karriere beendete, kehrt zumindest bis Jahresende in den Kader von Trainer Dirk Wolf zurück.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken