Spring-Derby in Hamburg Tillmann-Brüder aus Grevenbroich in den Platzierungen

Es hätte aber durchaus noch weiter nach vorne gehen können, denn bei beiden Auftritten war mehr drin. Der mit Comanche als Siebter ins Derbyfinale gegangene Frederic Tillmann leistete sich zum Beispiel recht früh einen nicht allzu häufig vorkommenden Fehler am Wassergraben, zudem riss er die Planke direkt nach dem Derbywall. Ansonsten vermittelte das Paar, das voriges Jahr noch Zweiter geworden war, aber einen sicheren Eindruck. Das galt auch für Gilbert Tillmann. Der Sieger von 2013 (mit Hello Max) hielt mit Hadjib ganz lange die Null, patzte dann aber das erste Mal an der ersten Eisenbahnschranke und leistete sich einen zweiten Abwurf an den Holsteiner Wegesprüngen kurz vor Schluss. Fürs Stechen um den Sieg hätte es aber auch mit vier Fehlerpunkten nicht gereicht, weil der junge Deutsche Marvin Jüngel (RSV Rothenburg) und die Dänin Caroline Rehoff Pedersen mit einer Null durchkamen, wobei sich letztlich Jüngel durchsetzte. Gilbert Tillmann war mit seinem schon 17 Jahre alten Hadjib sehr zufrieden. „Ich bin zum fünften Mal mit ihm beim Derby gestartet, zum fünften Mal war ich mit ihm platziert“. meinte der 41-Jährige aus Grevenbroich. Jetzt geht Hadjib zunächst in die wohlverdiente Pause, ob er noch mal beim Spring-Derby antritt, muss sich zeigen. Nachwuchssorgen muss sich Gilbert Tillmann aber offenbar nicht machen, am Samstag gewann er mit dem elfjährigen Cel’Amour die CSI4* Classic Tour. Tillmann: „Der hat noch Potenzial für mehr.“