2. Basketball-Bundesliga Tigers der Turngemeinde haben einfach noch Lust auf mehr

Die wegen des verletzungsbedingten Abgangs von Mathilde Aïcha Diop größenmäßig deutlich unterlegenen Tigers gerieten schnell mit 2:12 (4.) ins Hintertreffen. Gegenzuhalten wusste sie in dieser Phase nur durch die diesmal allerdings von Erin Antosh zuerst wirkungsvoll verteidigte Olivia Nash. Weber hatte im Angriff sogar die mit Abstand schlechteste erste Halbzeit seiner Schützlinge in dieser Saison gesehen. Was sie im Spiel hielt, war ihre Defensive. Dabei, schränkte der Trainer ein, sei die in der ersten Hälfte bestenfalls okay, aber „noch nicht auf den Punkt“ gewesen.