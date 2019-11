Basketball : TG Neuss Tigers nehmen im Derby Favoritenrolle an

Neuss Fünf Spielerinnen im Team von Coach John F. Bruhnke trugen auch schon das Trikot des BBZ Opladen.

Keine Frage, das Derby der 2. Basketball-Bundesliga Nord zwischen der TG Neuss und dem BBZ Opladen am Samstag (17.30 Uhr) in der Elmar-Frings-Sporthalle an der Bergheimer Straße steht ganz im Zeichen der von den Stadtwerken Neuss unterstützen Aktion, mit der die Tigers auf die unheilbare Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) aufmerksam machen wollen (die NGZ berichtete). Doch auch sportlich hat das Match einiges zu bieten: „Mit einem Sieg könnten wir uns oben festsetzen“, sagt TG-Coach John F. Bruhnke, „dann hätten wir nächste Woche in Berlin ein Duell um Platz vier.“