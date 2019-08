Handball : Erst Dormagen, dann Barcelona und Paris

Dormagen Fünf Testspiele in Folge hat Handball-Zweitligist TSV Bayer Dormagen zuletzt gewonnen. Diese Serie wird am Samstag reißen, denn dann geht’s gegen den THW Kiel. Der Deutsche Rekordmeister und Titelfavorit Nummer eins für die neue Saison ist ab 16.30 Uhr zum Jubiläumsspiel „70 Jahre Handball in Dormagen“ Gast im Bayer-Sportcenter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Volker Koch

Am Mittwoch bestritt der THW Kiel ein Freundschaftsspiel beim zweifachen schwedischen Meister Ystads IF, das der Deutsche Rekordmeister mit 33:23 gewann. Am Sonntag um 15.45 Uhr treffen die „Zebras“ in der Kölner Lanxess-Arena im Rahmen von „Helden des Handballs“ auf den FC Barcelona, drei Tage später erwarten sie zum ersten Testspiel vor heimischem Publikum das französische Starensemble von Paris Saint-Germain.

Mitten drin in dieser illustren Gesellschaft: der TSV Bayer Dormagen. Der Zweitligist nutzte die Gunst der Stunde und verpflichtete den THW Kiel für sein Jubiläumsspiel „70 Jahre Handball in Dormagen“, das am Samstag um 16.30 Uhr im Bayer-Sportcenter angepfiffen wird. Karten zum Preis von zehn Euro gibt’s noch im Vorverkauf und an der Tageskasse, 1500 Tickets sind bereits verkauft. Trotzdem hofft Bayers Handball-Geschäftsführer Björn Barthel, dass sich das Engagement lohnt: „Einen attraktiveren Gegner gibt’s doch gar nicht.“

Info Dder THW Kiel in Daten, Namen und Fakten Foto: dpa/Axel Heimken Gegründet 1904 als Turnverein Hassee-Winterbek Kiel Mitglieder 1591 Größte Erfolge 20 x Deutscher Meister (zuletzt 2015); 11 x DHB-Pokalsieger (zuletzt 2019); 3 x Champions League Sieger (zuletzt 2012); 4 x EHF-Cup-Sieger (zuletzt 2019) Schlechteste Bundesliga-Platzierung der vergangenen 10 Jahre: Fünfter Saison 2017/18, ansonsten 2 x Dritter, 2 x Zweiter und 5 x Meister Ewige Bundesliga-Tabelle 1. mit 1916:660 Punkten und 34765:29671 Toren

Saisonziel Um alle Titel mitspielen Manager Viktor Szilagyi Trainer Filip Jicha Testspiele 32:23 TSV Altenholz; 30:17 VfL Lübeck-Schwartau; 44:27 Auswahl Steiermark; 33:23 Ystad IF Saisonstart am 25. August bei FrischAuf Göppingen

Wohl wahr. „Die Zebras sind wieder reif für den Titel. Kiel ist mein Titelfavorit Nummer eins,“ sagt Nikolaj Jacobsen. Der Däne, der seine internationale Karriere als Spieler 1997 in Dormagen begann und als Trainer seine Landsleute im Januar zum Weltmeistertitel und die Rhein-Neckar Löwen zu zwei Deutschen Meistertiteln führte, hat im Auftrag des Fachblatts „Handballwoche“ einen Blick auf die kommende Bundesliga-Saison geworfen. Seine Einschätzung: „Wenn Kiel ohne größere Verletzungen durch die Saison kommt, gibt es keine bessere Mannschaft.“

Der Vorteil des THW: Die Mannschaft ist eingespielt, im Kader gab es kaum Veränderungen. Und der Weggang von Nationaltorhüter Andreas Wolff (zum polnischen Spitzenklub KS Kielce) wurde durch die Verpflichtung von Dario Quenstedt (SC Magdeburg) kompensiert – zumal Wolff im Verein ohnehin meist im Schatten des dänischen Weltmeister-Torhüters Niklas Landin stand.

Die größte Veränderung gab es auf der Trainerbank, wo Filip Jicha Erfolgscoach Alfred Gislason ablöste, der in elf Jahren sechs Deutsche Meisterschaften und ebenso viele DHB-Pokalsiege an die Förde holte, zwei Mal mit dem THW die Champions League und ein Mal den EHF-Pokal gewann. Für den 37 Jahre alten Tschechen, der acht Jahre das Zebra-Trikot trug, ist es seine erste Station als Cheftrainer, nachdem er in der vergangenen Saison bereits Co-Trainer unter Gislason war. „Filip hat als Spieler sehr, sehr viele Situationen erlebt. Er war Kapitän, er war Führungsspieler, er war schon immer ein Spieler, der sich mit vielen Details beschäftigt und wie ein Trainer gedacht hat. Was also schwierige Momente und Drucksituationen betrifft, hat er vermutlich deutlich mehr Erfahrung als viele Trainer,“ sagt dazu sein Sportlicher Leiter Viktor Szilagyi, der als Spieler seine Karriere in Deutschland ebenfalls in Dormagen begann.

Und das sind die Stars im Aufgebot des THW Kiel:



Niklas Landin (Rückennummer 1) Der dänische Torhüter wurde 2016 Olympiasieger und 2019 Weltmeister und dabei jeweils ins Allstar-Team gewählt, kam 2015 von den Rhein-Neckar Löwen zum THW Kiel

Domagoj Duvnak (4) Der kroatische Rückraumspieler war 2013 Welthandballer des Jahres, war 2009 Vize-Weltmeister, zwei Mal Vize-Europameister und Olympiadritter 2012 in London, beim THW seit 2014

Harald Reinkind (6) Der Linkshänder wurde 2019 mit Norwegen Vize-Weltmeister, in Kiel seit 2018

Steffen Weinhold (13) Der Linkshänder wurde 2016 mit der deutschen Nationalmannschaft Europameister und Olympia-Dritter, wechselte 2014 von der SG Flensburg-Handewitt zum THW Kiel

Magnus Landin (7) Der jüngere Bruder von Torhüter Niklas Landin wurde mit Dänemark 2019 Weltmeister, trägt seit 2018 das Trikot der Zebras

Hendrik Pekeler (61) Der Kreisläufer wurde mit der deutschen Nationalmannschaft 2016 Europameister und Olympiadritter, 2018 wechselte er von den Rhein-Neckar Löwen zum THW

Patrick Wiencek (17) Der gebürtige Duisburger gewann 2016 in Rio de Janeiro mit Deutschland Olympia-Bronze. Der Kreisläufer spielte in seiner Jugend unter anderem bei der HSG Düsseldorf und dem Bergischen HC und fand über die Stationen TuSEM Essen und VfL Gummersbach 2012 zum THW Kiel

Sie alle stehen im Anschluss an das Spiel für Autogrammwünsche bereit, allerdings erst, nachdem sie sich in der Kabine kurz frisch gemacht haben. Eingeladen zum „Jubiläumsspiel“ sind auch einige „Legenden“ des Dormagener Handballs, unter anderem hat „Hexer“ Andreas Thiel sein Erscheinen angekündigt.