Fußball : Ex-Profi Thorsten Legat zu Gast beim FC Zons

Zons Für die Nachwuchskicker des FC Zons gab es einen Star zum Anfassen. Thorsten Legat hat die „Kick-off-Party“ des vereinseigenen Sammelheftchens besucht

Beim FC Zons ist das Sammelfieber ausgebrochen. Jeden Kicker, Trainer, Betreuer oder Ehrenamtler gibt es jetzt als Stickerbildchen zu kaufen. Der Verein hat sein eigenes Stickeralbum in Zusammenarbeit mit der Firma Stickerstars und Sponsor Rewe Uderhardt erstellt. Eine Woche lang stand eine Fotobox am Zonser Sportplatz und alle Kicker konnten sich ablichten lassen. Jetzt wurde das Ergebnis mit einer kleinen Premieren-Party gefeiert – unter anderem mit Star-Gast Thorsten Legat und Bürgermeister Erik Lierenfeld .

Zum Start gab es für jedes Kind ein Album geschenkt – das Sammeln kann also losgehen. Die Sticker gibt es in kleinen Packs bei Rewe Uderhardt in Zons zu kaufen. Der Supermarkt stellte dem Verein auch seinen Parkplatz für die kleine Feierlichkeit zur Verfügung – natürlich unter strikten Corona-Regeln (2G-Plus, Maskenpflicht und Getränke nur aus Flaschen). „Es lief ziemlich gut. Alle waren glücklich und fröhlich. Wir konnten den Kindern einen schönen Jahresabschluss bescheren“, sagte Jugendleiter Stefano Casu. Doch wieso kam ein Star wie Thorsten Legat zu der Veranstaltung des FC Zons? Der 53-Jährige pflegt guten Kontakt zum Rewe-Metzger Eddy „The Butcher“ Schülke. Gemeinsam haben die beiden eine eigene Wurst auf dem Markt gebracht. Den „Kasalla-Griller“ gab’s dann auch für jedes Kind gratis. „Thorsten und mir hat das richtig Spaß gemacht. Wenn du die Freude in den Augen der Kinder siehst, ist das einfach super“, sagte Eddy Schülke.