Reiten: Thomas Rive besticht im Dressurviereck

Spitzensport und Eleganz bot das Dressurturnier auf dem Pannenbeckerhof in Holzbüttgen – auch in der L-Kür für Paare. Foto: Tinter, Anja (ati)

Büttgen Bestnoten für das zweitägige Dressurturnier des RV St. Georg Büttgen bei Kaiserwetter auf dem Pannenbeckerhof.

Kaiserwetter und Topleistungen: Besser hätte das Dressurturnier des RV St. Georg Büttgen am vergangenen Wochenende nicht laufen können. „Wir sind sehr zufrieden“, resümierten Maria und Johannes Pannenbecker, „Hausherren“ auf dem Pannenbeckerhof, gemeinsam mit dem Helferteam. Das sorgte an beiden Turniertagen für allerbeste Bedingungen auf und rund um das Dressurviereck – für Reiter, Pferde und Zuschauer.

Sportlicher Höhepunkt und zugleich krönender Abschluss war der Sankt Georg Spezial am Sonntagnachmittag. In der S-Dressur sorgte Thomas Rive für die beste Leistung im Dressurviereck. Der Pferdewirtschaftsmeister von der RSG Niershof Mönchengladbach spielte das enorme Bewegungspotenzial seines elfjährigen Hengstes Hotmail aus. Das Paar zeigte eine starke Vorstellung mit vielen Höhepunkten in der Trab- und der Galopptour – und kratzte dabei sogar an der 70-Prozent-Marke. Mit 69,756 Prozent war Rive im Sattel des dunkelbraunen Westfalen nicht zu schlagen. Zweite wurde Natasche Jansen (ZRFV Wickrath), die mit Golden Eye auf 68,699 Prozent kam.