Leichtathletik : „Der blonde Blitz aus Oberbayern“ in Neuss

Neuss Deutsche Spitzenathletin Thea Heim geht am Samstagabend beim 37. Neusser Sommernachtslauf über 10.000 Meter an den Start.

Doch der „blonde Blitz aus Oberbayern“ ist am Wochenende auf dem Hamtorplatz hochwillkommen. Diesen Ehrentitel hatte der euphorisierte Moderator Andreas Menz der flinken Thea Heim nach ihrem fulminanten Schlussspurt bei den Deutschen Halbmarathonmeisterschaften verpasst. Anfang April war die 26-Jährige in Freiburg in neuer persönlicher Bestzeit von 1:13,57 Stunde auf Platz zwei gelaufen. Fast schon „business as usual“ für die Sachsenkamerin, deren Konto 22 Medaillen bei Deutschen Meisterschaften füllen. Ende April hatte sie in Hamburg ihr Marathon-Debüt in 2:36.10 Stunden auf Rang 15 abgeschlossen. Für die Olympischen Sommerspiele in Tokio 2020 gilt eine internationale Norm von 2:29,30 Stunden. Und genau da kommt der Sommernachtslauf ins Spiel. „Zur Vorbereitung auf ihren nächsten Halbmarathon suchte ihr Manager nämlich noch einen schnellen Zehn-Kilometer-Lauf“, sagt Klaus Ehren, Geschäftsführer der veranstaltenden Turngemeinde. Ein glücklicher Zufall also, denn ein Wettbewerb für die internationale und nationale Elite ist in Neuss schon seit Jahren nicht mehr im Programm. Damit dürfte ab 20.40 Uhr an der Spitze wohl ein ziemlich einsames Rennen auf Thea Heim warten.