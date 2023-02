Lokalduell im Basketball TG Stürzelberg stürzt Elephants in die Krise

Die Folge: Stürzelberg traf hochprozentig, netzte mit Adrian Corley und Sven Schermeng schon früh aus der Distanz ein (10:5/2. Minute). In der ersten Hälfte drückten die Gastgeber neun Mal erfolgreich von jenseits der Drei-Punkte-Linie ab, Timo Alt sogar drei Mal in Folge zur 55:40-Führung (19.). Trotzdem trauten sie dem Braten noch nicht so recht. So bekannte Flügel Florian Kock: „Ich habe immer damit gerechnet, dass die Elephants irgendwann kommen.“ Das geschah indes nicht. Dabei gab es durchaus Momente, in denen die Partie hätte kippen können: So direkt nach dem Seitenwechsel, als Casey Carpinello den Rückstand per Dreier auf 50:55 (21.) verkürzte. Oder beim 68:73 (32.) nach Dreipunktewürfen von Marc Rass und Casey Carpinello. Und auch noch mal beim 74:79 (34.), dem Punkte von Marc Rass (Dreier) und David Markert (nach Ballgewinn) vorausgegangen waren.