Basketball : Stürzelberg steht unter Zugzwang

Dormagen Gegen die BG Aachen sollte ein Heimsieg her.

(sit) Nach der über weite Strecken guten, aber nicht mit Punkten belohnten Leistung beim Tabellenführer Fast-Break Leverkusen (79:92) sind die Basketballer der TG Stürzelberg in der 2. Regionalliga wieder ein bisschen unter Druck geraten. Will der Neuling seine ordentliche Ausgangsposition im Abstiegskampf nicht verspielen, sollte am Samstag (16 Uhr) in der Sporthalle an der Konrad-Adenauer-Straße gegen die BG Aachen, mit dem Ex-Grevenbroicher Alex Knopf, tunlichst ein Sieg her. So wie im Hinspiel, das die Schützlinge von Trainer Lukas Solf mit 66:61 gewonnen hatten. Leicht wird das freilich nicht, haben die Jungs von Coach Kevin Vorbeck als Tabellenfünfte doch mittlerweile sogar zwei Punkte mehr auf ihrem Konto als Stürzelberg.