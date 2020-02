Basketball : Stürzelberg schlägt Regionalliga-Absteiger

Dormagen Der Neuling in der 2. Basketball-Regionalliga gewinnt zu Hause gegen die BG Kamp-Lintfort mit 78:70.

Im Hinspiel hatte es noch eine Tracht Prügel gesetzt (54:70), doch mittlerweile ist der Aufsteiger TG Stürzelberg in der 2. Basketball-Regionalliga angekommen. Folglich schlugen die Schützlinge von Trainer Lukas Solf die nach zuletzt starken Ergebnissen höher eingeschätzte BG Kamp-Lintfort vor heimischem Publikum mit 78:70 (Halbzeit 43:35). In Minute sechs übernahm der Neuling die Führung und gab sie bis zum Schluss nicht mehr ab. Nach einem herausragenden dritten Viertel (23:10) lagen die Gastgeber zu Beginn des Schlussdurchgangs mit 68:45 (31.) vorne und machten sich sogar schon Gedanken über den direkten Vergleich. „Doch dann hat Kamp-Lintfort richtig Druck gemacht“, sagte Solf, der froh war, „dass wir uns in den drei ersten Vierteln einen komfortablen Vorsprung erspielt hatten.“ Ähnlich sah das sein Trainerkollege Tobias Liebke: „Die erste Halbzeit war ausschlaggebend, Stürzelberg hat das da einfach sehr gut gemacht.“ Die Bestnoten verteilte der Stürzelberger Coach diesmal an Adrian Corley, Patrick Haupt und ‎Björn Missbach, „die das im dritten Viertel zu dritt super gemacht haben.“ Haupt, lobte Solf, habe gezeigt, das er in seinem schon recht fortgeschrittenen (Basketball-)Alter noch Impulse setzen könne, Missbach in der Rolle des früh foulbelasteten Centers Jo Lange überzeugt.