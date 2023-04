Basketball TG Stürzelberg plant schon die nächste Saison

In den schwierigen Wochen vor dem Jahreswechsel, als gravierende Personalprobleme sogar das moderate Ziel Klassenverbleib in Gefahr zu bringen schienen, hätte Philipp Schnelle niemals damit gerechnet, dass er mit den von ihm trainierten Basketballern der TG Stürzelberg nach den Osterferien derartig entspannt ins Saisonfinale der 2. Regionalliga gehen würde. Bereits vor dem Spiel am Freitag (Anpfiff 20.30 Uhr) in der Sporthalle des Märkischen Gymnasiums beim sieglosen Schlusslicht RE Baskets Schwelm sind Sven Schermeng & Co. so gut wie durch.