Basketball : Stürzelberg macht Sieg in der Verteidigung perfekt

Verteidigte gegen Kamp-Lintfort herausragend: Lutz Nowak. Foto: TGS

Stürzelberg Lutz Nowak verdient sich im Team der TG-Basketballer beim 70:63-Heimerfolg über die BG Kamp-Lintfort die Note eins. Timo Alt erzielt 26 Punkte.

(sit) Nach dem befreienden 70:63-Erfolg (Halbzeit 32:33) der TG Stürzelberg am dritten Spieltag der Zweiten Basketball-Regionalliga über die BG Kamp-Lintfort fand Coach Philipp Schnelle natürlich noch ein Haar in der Suppe, ließ sich davon jedoch nicht seine gute Laune verderben: „Wir haben auch Fehler gemacht, klar. Aber wir haben ein sehr starkes Spiel gemacht – insbesondere in der Defense.“

Die Note eins gab er hinterher seinem Verteidigungsminister Lutz Nowak, dessen Hauptjob es in diesem Match war, den bärenstarken Oskar Mellmann an die Kette zu legen: „Dass es mal gelingt, ihn komplett aus dem Spiel zu nehmen, habe ich so ganz selten gesehen. Fantastisch!“ Sein Kollege Marcel Buchmüller sah die Aktionen gegen seinen Regisseur von den Schiedsrichtern zwar nicht hinreichend sanktioniert, entließ seine Mannschaft aber nicht aus der Verantwortung für den unbefriedigenden Auftritt: „Wenn man sich dem Spiel des Gegners anpasst, dann kommt so etwas dabei heraus. Das war enttäuschend, das müssen wir aufarbeiten.“ Die Gastgeber hatten sich auch von einem schwachen Start (2:15) nicht aus der Ruhe bringen lassen. Bis zum Seitenwechsel waren sie wieder auf Augenhöhe, nach Wiederbeginn übernahmen sie die Kontrolle. Und das mochte Schnelle gar nicht hoch genug bewerten, „denn bei uns fehlten in Lars Terlecki und Timo Neubert ja zwei absolute Leistungsträger.“

In der Offensive aber hatte Timo Alt mal wieder einen Sahnetag erwischt. Für den Ex-Grevenbroicher standen am Ende 26 Punkte zu Buche. Dabei verwandelte er vier Dreier und zehn seiner elf Freiwürfe. Auch der Matthias „Slim“ Brüggemann netzte viermal aus der Ferndistanz ein. „Wir sind in der Saison angekommen“, stellte Schnelle fest. „Jetzt freuen wir uns auf das Spiel am Samstag bei den Elephants. Das ist für uns ein Highlight.“