Basketball Stürzelberg hofft auf Sprung aus dem Tabellenkeller

Auch in der 2. Regionalliga ist Basketball bei der TG Stürzelberg eine Familiensache geblieben. Das führt dann zum Beispiel wie am Samstag dazu, dass Trainer Philipp Schnelle seine Jungs im Match bei der BG Kamp-Lintfort (Anpfiff 20 Uhr) nicht coachen kann, ist er doch bei der Geburtstagsfeier seiner kleinen Tochter unabkömmlich. Das führt aber auch dazu, dass in Lukas Solf Hilfe sofort parat steht. Der Ex-Coach, unter dessen Regie der Klub 2019 in die 2. Regionalliga aufgestiegen war, ist zwar mittlerweile als Athletiktrainer bei den ART Giants Düsseldorf in der Pro A im Einsatz, kennt die seither nahezu unverändert gebliebene Mannschaft aber wie seine Westentasche. Sein Job in der für jeden Gast recht unangenehmen Glückaufhalle ist wichtig. Schnelle erklärt: „Weil in der SG Sechtem und den Südwest Baskets Wuppertal unsere Verfolger aufeinandertreffen, würden wir bei einer Niederlage auf Platz neun abrutschen. Gewinnen wir aber, wären wir auf einen Schlag da unten weg. Dann hätte sich das Thema Abstieg fast erledigt.“