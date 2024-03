Tischtennis-Regionalliga TG Neuss zeigt zwei völlig unterschiedliche Gesichter

„Ein Wochenende, das sich eigentlich gar nicht so richtig zusammenfassen lässt. Auf der einen Seite ein glorreicher Sieg in Frankfurt, auf der anderen Seite eine verheerende Niederlage mit einer desolaten Leistung von uns“, sagte ein konsternierter TG-Kapitän Tom Heiße. In Langen lief für das TG-Quartett so gut wie nichts zusammen. Nach einem Doppelsieg von Tom Heiße und Jochen Lang (3:0 gegen Mosiuk/Werner) folgten fünf verlorene Einzel hintereinander. Dabei mussten sich Jochen Lang (gegen Mykhailo Mosiuk), Tom Heiße (gegen Simon Huth) und Markus Knoben (gegen Nico Jovchev) allesamt erst im fünften Durchgang geschlagen geben. Jochen Lang verlor mit 12:14 in der Verlängerung. Nach diesen Niederlagen führten die Gastgeber bereits mit 6:1 und die Partie war vorentschieden. Jochen Lang konnte mit seinem 3:2-Sieg gegen Simon Huth nur noch Ergebniskosmetik betreiben. „Ich weiß nicht, ob wir nach dem ersten Spiel satt waren, aber der Auftritt war eine Katastrophe“, so Heiße.