Tischtennis Regionalliga TG Neuss will Aufwärtstrend in Köln fortsetzen

„Das Spiel eins von zwei Abstiegsspielen war gegen Langen erfolgreich. Jetzt folgt Spiel zwei von zwei. Ein ganz wichtiges Spiel gegen den FC, der immer ein Stück weit eine Wundertüte ist, was die Aufstellung angeht“, sagt TG-Kapitän Tom Heiße. Für ihn spielt es eine große Rolle, ob bei den Kölnern Spitzenspieler Gianluca Walther mit an Bord ist, der allerdings bisher erst eine Partie absolviert hat. „Mit ihm hätten die Kölner einen überragenden Einser, ansonsten müssten alle aufrücken“, so Heiße. Eins steht wohl schon fest. FC-Talent Noah Hersel wird nicht mit von der Partie sein, weil er an der Jugend-WM teilnimmt. „Es ist alles offen, aber wir würden uns schon wünschen, zwei Punkte mitzunehmen, weil wir dann den Abstand zur Abstiegszone weiter vergrößern können“, sagt Heiße. Markus Knoben wird der TG am Samstag beruflich fehlen. Dafür stehen aber neben Tom Heiße auch Jochen Lang, Marc Rode und Julian Röttgen für ein spielstarkes Team zur Verfügung. Stärkster Spieler bei den Kölnern ist derzeit Robin Malessa mit einer 10:4-Bilanz im Spitzenpaarkreuz. Auch Tim Lindner kann im unteren Paarkreuz eine positive Bilanz (4:2) aufweisen. Dazu komplettieren Tim Artarov (4:8) und David Nüchter (4:6) das FC-Team. Tom Heiße ist optimistisch: „Wir sind guter Dinge, auch wenn wir deren Stärke kennen.“