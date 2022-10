Tischtennis-Regionalliga : Die TG Neuss reist zum Verfolgerduell nach Jülich

Jochen Lang tritt mit der TG Neuss am Samstag bei der Reserve des TTC Jülich an. Archivfoto: -rust Foto: Rust

Rhein-Kreis Der Tischtennis-Regionalligist aus der Quirinusstadt hat Respekt vor der Qualität der Gastgebern. Holzbüttgens Oberliga-Damen spielen in Pulheim.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jens Rustemeier

Die TG Neuss gehört in der Tischtennis-Regionalliga West erneut zu den ambitionierten Teams, wenn es am Ende um die Belegung der Top-Platzierungen geht. Nach einem starken Auftakt mit einem Sieg gegen den 1. FC Köln II und einem Unentschieden gegen den aktuellen Spitzenreiter Borussia Dortmund II mussten die Quirinusstädter allerdings im hessischen Stadtallendorf die erste und zudem unerwartet hohe (2:8) Niederlage hinnehmen. Am Samstag reisen die Neusser als Tabellenzweiter (5:3 Punkte) zum Verfolger TTC indeland Jülich II, der mit der gleichen Punktzahl auf dem vierten Platz des Tableaus rangiert.

TG-Kapitän Tom Heiße traut den Jülichern aber noch deutlich mehr zu: „Ich zähle Jülich zu den stärksten Mannschaften der Liga. Unser Ziel ist es, solange wie möglich das Spiel offen zu gestalten, um am Ende vielleicht einen Punkt mitzunehmen. Aber das ist jetzt kein Pflichtsieg für uns.“ Um sich möglichst gut aus der Affäre zu ziehen sollen auf jeden Fall Jochen Lang und Mark Rode am Samstag in Jülich mitwirken. Auf Jülicher Seite spielt der starke jugendliche Niederländer Kas van Oost an Nummer eins, gefolgt von Ewout Oostwouder, der bislang aber noch nicht mitgespielt hat. In Dragos Olteanu (4:2) und Marc Preuss (5:2) weisen zwei Jülicher positive Bilanzen auf. Bei Barry Berben (2:2) und Jonas Hamers (4:4) halten sich die gewonnenen und verlorenen Spiele die Waage. Die Punkte haben die Jülicher bisher durch eine Niederlage gegen den TTC Waldniel (3:7) und ein 5:5-Remis gegen Dortmund abgegeben.