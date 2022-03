Tischtennis : TG Neuss reist zum Verfolgerduell beim 1. FC Köln

Julian Röttgen von der TG Neuss. Foto: rust

Neuss In der Tischtennis-Regionalliga wollen die Neusser Platz drei verteidigen. Oberligist Holzbüttgen ist auf Abschiedstour und macht sich keine großen Hoffnungen gegen die Reserve von Borussia Düsseldorf.

Die Meisterschaft in der Tischtennis-Regionalliga ist entschieden. Ungeschlagen strebt der TTC Altena dem Titel und dem Aufstieg entgegen. Dahinter gibt es aber noch mächtig Gerangel um die nachfolgenden Ränge. Auf den Plätzen zwei bis fünf stehen vier Mannschaften mit exakt dem gleichen Punktestand (17:11). Darunter auch die TG Neuss und die Zweitvertretung des 1. FC Köln. Beide Teams treffen am Samstag in Köln aufeinander.

„Auch, wenn das Hinspiel 7:3 für uns ausging, wäre ein Punktgewinn für uns schon überragend“, sagt TG-Kapitän Tom Heiße, der allerdings glaubt, dass die Kölner nicht mehr mit der allerbesten Aufstellung antreten werden. Die TG selbst hofft, mit Tom Heiße, Jochen Lang, Julian Röttgen und Markus Knoben erfolgreich zu sein. „Aktuell liegen wir vom Spielverhältnis her noch knapp vor den Kölnern. Wir wollen den angestrebten dritten Platz natürlich gerne verteidigen. Ich denke, das wird ein interessantes Spiel.“ Ob es wirklich dazu kommt, bleibt abzuwarten. Die Kölner waren vor Saisonbeginn als absolutes Spitzenteam eingeschätzt worden. In der Rückrunde sieht jetzt aber alles danach aus, als sei beim FC-Team die Luft raus. Die vergangenen drei Partien wurden verloren. In Stadtallendorf gab es eine klare 2:8-Niederlage, im Heimspiel gegen Dortmund verlor man mit 3:7 und gegen Jülich traten die Kölner gar nicht an.