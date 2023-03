Tischtennis-Regionalliga TG Neuss hofft in Regionalliga noch auf Platz drei

Zuletzt lief es nicht optimal für die Tischtennisspieler der TG Neuss in der Regionalliga. Einer deutlichen 2:8-Niederlage in Dortmund folgte eine bittere 4:6-Heimniederlage am vergangenen Wochenende gegen den Spitzenreiter TTC Jülich II. Damit haben sich die Neusser aus dem Titelrennen verabschiedet. Erklärtes Ziel bleibt aber noch, es am Ende auf den dritten Tabellenplatz zu schaffen. Dafür braucht es am Sonntag (14 Uhr) auf jeden Fall einen Sieg beim ASV Süchteln.