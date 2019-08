Tischtennis : TG Neuss backt deutlich kleinere Brötchen

Tom Heisse wechselt vom ASV Süchteln zur TG Neuss und soll mithelfen, die Abgänge von Michael Servaty und Tom Mykietyn im Team des Tischtennis-Regionalligisten zu kompensieren. Foto: Siemes, Horst (hosi)

Tischtennis-Regionalligist muss in der am Samstag gegen Aufsteiger KSV Kassel startenden Saison auf zwei Leistungsträger verzichten.

Neuss Anders als in früheren Zeiten hat sich die TG Neuss inzwischen in der Tischtennis-Regionalliga etabliert. Wenn es nach den Klub-Verantwortlichen und dem Trainer geht, soll das auch in der kommenden Spielzeit so bleiben. Am Samstag starten die Neusser mit einem Heimspiel (18 Uhr, Sporthalle an der Bergheimer Straße) gegen Aufsteiger SVH 1945 Kassel in die Saison.

Der überragende zweite Platz aus dem Vorjahr dürfte schwer zu wiederholen sein, immerhin haben die Quirinusstädter in Michael Servaty und Tom Mykietyn, die beide in die 3. Liga zum SC Buschhausen gewechselt sind, zwei ihrer Leistungsträger aus dem Spitzenpaarkreuz verloren. Vor allem Servaty gehörte bis zum Schluss zu den stärksten Akteuren in der Regionalliga. Spielertrainer Bernd Ahrens hofft darauf, dass die Verluste durch die beiden Neuzugänge Tom Heisse (ASV Süchteln) und Henning Zeptner (TTC GW Bad Hamm) ein Stück weit kompensiert werden können. Da aber auch die starken und erfahrenen Spieler Jochen Lang, Sebastian Schwarz und Ran Wei ihre Einsätze auf ein Minimum reduzieren wollen, fällt die Zielsetzung von Ahrens vor dem Saisonstart deutlich zurückhaltender aus: „Wir hoffen, dass wir am Ende im gesicherten Mittelfeld landen und mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden.“

Info Die Spiele der TG Neuss in der Hinrunde SVH 1945 Kassel 31.8. ASV Einigkeit Süchteln, 28.9. VFR Fehlheim, 05.10 BV Borussia Dortmund II, 12.10. TTC Schwalbe Bergneustadt II, 9.11. TTC RG Porz, 10.11. SV Union Velbert II, 16.11. TTC Altena, 17.11. TG 1860 Obertshausen, 01.12. Die Termine der Heimspiele sind fettgedruckt

Grundsätzlich hält Ahrens die Liga für sehr ausgeglichen und traut seinem Team bei idealem Verlauf auch einen Platz im höheren Bereich der Tabelle zu. Viel wird auch davon abhängen, wie oft Illia Barbolin zum Einsatz kommt. Er ist nach dem Weggang von Servaty und Mykietyn die neue Nummer eins der Neusser. Heisse wird hinter Barbolin, Lang und Schwarz an Nummer vier geführt, Henning Zeptner dahinter an fünf vor Bernd Ahrens an der sechsten Position. So steht es auf dem Papier. Tatsächlich wird Tom Heisse aber wohl alle Spiele im Spitzenpaarkreuz bestreiten und auch Henning Zeptner deutlich weiter oben spielen. Wie im Vorjahr werden die Neusser auch wieder mit vielen Spielern antreten, die in der Meldeliste der zweiten Mannschaft stehen. Dazu zählen vor allem Jonas Lenzen, Dejan Hoheisel und Bernd Forelle.