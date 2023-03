Tischtennis TG Neuss vor letztem Heimspiel der Saison

Die TG Neuss will in der Tischtennis-Regionalliga den Schwung aus dem souveränen 8:2-Auswärtssieg beim ASV Süchteln mitnehmen, wenn sie am Samstag (18.30 Uhr) die TG Langenselbold zum letzten Heimspiel der Saison in der Sporthalle der Comenius Gesamtschule an der Bergheimer Straße empfängt.