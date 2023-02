Tischtennis TG Neuss ist auf Revanche aus

In der NRW-Liga empfängt die DJK Holzbüttgen am Samstag als Tabellenletzter den TTC Rot-Gold Porz II, der in der Tabelle nur drei Zähler besser platziert auf einem Relegationsplatz steht. Für die Kaarster gilt es, nach den zuletzt desaströsen Auftritten gegen Mödrath und Grevenbroich eine Trendwende einzuleiten, sonst sieht es düster in Sachen Klassenverbleib aus. Deutlich entspannter kann der TTC BW Grevenbroich, ebenfalls am Samstag zum Auswärtsspiel nach Mödrath reisen. Gegen den Tabellenachten sind die Schloss-Städter favorisiert. „Wir wollen unseren Hinspielerfolg wiederholen, erwarten aber deutlich mehr Gegenwehr als am vergangenen Samstag. Mödrath war und ist nominell eigentlich Abstiegskandidat Nummer eins, hat sich aber durch mannschaftliche Geschlossenheit und eine kämpferische Einstellung schon einige Punkte erkämpft und noch realistische Chancen auf den Klassenerhalt über die Relegation. Daher wird die Mannschaft auch gegen uns wieder hochmotiviert sein, so dass wir eine gute Leistung zeigen müssen, um zwei Punkte einzufahren“, sagt BW-Kapitän Janos Pigerl. Auch Dirk Kasper wird in Mödrath wieder mit von der Partie sein.