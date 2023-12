Tischtennis-Regionalliga TG Neuss verpasst Überraschung gegen Dortmund

Die TG Neuss hat in der Tischtennis-Regionalliga die Chance verpasst, dem großen Favoriten Borussia Dortmund II vor den eigenen Zuschaueren ein Bein zu stellen. Am Ende reichte es wie so oft in der Vorrunde nicht zu einem Punktgewinn. Bereits zum fünften Mal in dieser Saison mussten sich die Quirinusstädter mit 4:6 geschlagen geben.