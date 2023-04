Tischtennis-Regionalliga TG Neuss verliert letztes Saisonspiel mit 2:8 in Waldniel

Nach einem 3:0-Sieg von Tom Heiße und Markus Knoben gegen Yang Lei/Denis Bekir mussten sich Marc Rode und Julian Röttgen in ihrem Doppel gegen Ara Karakulak und Eren Bekir trotz einer 2:1-Satzführung und eines 8:5-Vorsprungs noch knapp im Entscheidungssatz geschlagen geben. Auch in den beiden folgenden Spitzeneinzeln war für die TG-Akteure mehr drin: Marc Rode verlor nach gewonnenem ersten Satz dreimal mit zwei Bällen Unterschied gegen Ara Karakulak und Tom Heiße unterlag erst im fünften Durchgang gegen Yang Lei. Durch den Sieg von Markus Knoben (3:1 gegen Denis Bekir) keimte noch einmal Hoffnung im TG-Lager auf. Danach lief aber nicht mehr viel zusammen. Nach der Niederlage von Julian Röttgen (0:3 gegen Eren Bekir) gewannen die Waldnieler Topspieler in zwei Viersatz-Spielen erneut beide Einzel im Spitzenpaarkreuz. An der bereits feststehenden Niederlage konnten auch Julian Röttgen (2:3 gegen Denis Bekir) und Markus Knoben (0:3 gegen Eren Bekir) keine Ergebniskosmetik mehr betreiben. Auch wenn andere Teams in der Liga noch nicht fertig sind, steht jetzt bereits fest, dass die Neusser die Saison als Tabellenvierter abschließen werden, da der 1. FC Köln II sein Spiel beim Spitzenreiter Jülich ebenfalls verloren hat und somit nicht mehr an der TG vorbeiziehen kann.