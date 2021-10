2. Basketball-Bundesliga : Tigers fiebern Heimpremiere entgegen

Mit dem Auswärtsspiel in Chemnitz begann die Saison für die Tigers, hier mit Lydia Baxter und Centa Bockhorst. Am Samstag steht gegen Rist Wedel die Heimpremiere an. Foto: Wolfgang Rommerskirchen

Neuss Dreimal mussten die Zweitliga-Basketballerinnen der TG Neuss in der neuen Saison schon antreten, dreimal in fremder Halle. Am Samstag steht gegen den SC Rist Wedel die erste Heimpartie an, allerdings geht’s nach Allerheiligen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Beineke

Auch wenn sich die Ausbeute mit zwei Siegen aus den beiden jüngsten Spielen sehen lassen kann, drei Auswärtspartien zum Start in die neue Saison der 2. Basketball-Bundesliga sind genug. „Wir freuen uns darauf, endlich wieder in der Heimat spielen zu können und hoffen auf die Unterstützung unserer Fans“, sagt Rufin Kendall, Trainer der TG Neuss Tigers, mit Blick auf die Begegnung am Samstag (17.30 Uhr) gegen den SC Rist Wedel.

Einen kleinen Haken hat die Sache aber noch. Denn die Tigers können immer noch nicht in ihre gewohnte Spielstätte zurückkehren. Die Elmar-Frings-Halle ist nach einem Wasserschaden und der Erneuerung des Hallenbodens noch nicht spielbereit. Geplant ist das Comeback dort aber für nächste Woche Samstag, wenn Eintracht Braunschweig zu Gast ist. Gegen den SC Rist Wedel werden sich die Tigers zunächst noch mit einem Ausweichquartier begnügen müssen. Es geht in die Sporthalle nach Allerheiligen. Aber auch wenn es ein paar Kilometer bis in den südlichen Stadtteil von Neuss sind, ist das nichts im Vergleich zu den Strapazen der ersten drei Saisonwochen. „Da haben wir bei unseren Auswärtsfahrten rund 3000 Kilometer zurückgelegt“, sagt Rufin Kendall.

Info Der weitere Fahrplan der TG Neuss Tigers 5. Spieltag, 23. Oktober: TG Neuss Tigers - Eintracht Braunschweig (17.30 Uhr, Elmar-Frings-Halle) 6. Spieltag, 31. Oktober: Bender Baskets Grünberg - TG Neuss Tigers (16.30 Uhr) 7. Spieltag, 6. November: TG Neuss Tigers - Alba Berlin (17.30 Uhr) 8. Spieltag, 13. November: TG Neuss Tigers - Young Dolphin Marburg (17.30 Uhr)

Wobei die Partie am vergangenen Wochenende in dieser Hinsicht nur ein Katzensprung war, schließlich ging’s zum VfL Bochum. Und dort gab es ebenso einen Sieg (69:64) wie in der Woche zuvor beim USV Jena (74:67). Wobei Tigers-Coach Rufin Kendall die erfolge mit seiner völlig neu formierten Truppe nicht überbewertet wissen möchte. „Das waren zwei Aufsteiger. Wir sind noch längst nicht da, wo wir hinwollen. Das weiß auch jeder im Verein“, betont der Trainer. So habe es zum Beispiel zu viele Ballverluste gegeben, die Abstimmung sei noch verbesserungswürdig. Allerdings will er die vier Punkte auf der Habenseite auch nicht unnötig klein reden. Schließlich habe sein Team Leidenschaft und einige gute Ansätze gezeigt und verdient gewonnen. „Hinzu kommt, dass uns die Spiele in unserer Entwicklung wieder ein Stück weitergebracht haben“, sagt Tigers-Coach Rufin Kendall.

Wie weit sein Team nach diesen Erfahrungen schon ist, dafür ist die Partie am Samstag ein guter Lackmustest. Schließlich steht nach der Auftaktniederlage gegen die ChemCats Chemnitz ein weiteres Spiel gegen ein Topteam der Liga auf dem Programm. Der SC Rist Wedel steht mit vier Siegen ungeschlagen an der Tabellenpitze, tritt die Reise an den Niederrhein also als klarer Favorit an. „Das wird ein echter Härtetest für uns. Rist Wedel hat die beste Innenrotation der Liga und ist sehr stark am Brett“, erklärt Rufin Kendall. Auch passe es nicht so gut, dass seine Mannschaft im Schnitt ein Größendefizit habe. Zumal in Gestalt von Centa Bockhorst auf Seiten der Tigers auch noch die längste Spielerin aus beruflichen Gründen nicht zur Verfügung steht. Aus Sicht des Trainers hat es allerdings keinen Sinn, zu versuchen, sie 1:1 zu ersetzen.