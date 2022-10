Basketball : Tigers überzeugen in Braunschweig als Team in Offensive und Defensive  

Tigers überzeugen in Braunschweig als Team in Offensive und Defensive

Neuss Nach holprigem Start gewinnen die Zweitliga-Basketballerinnen der TG Neuss beim Tabellenletzten Eintracht Braunschweig LionPride noch ziemlich deutlich mit 69:47.

Allerdings benötigten die Tigers im Match bei den zuletzt von gravierenden Personalproblemen geplagten Gastgeberinnen etwas Geduld. „Wir haben uns im ersten Viertel schwer getan“, räumte der Coach mit Blick auf die ersten zehn Minuten, die noch mit 17:7 an die LionPride gegangen waren, ehrlich ein. Und er wusste auch, wo der Hase im Pfeffer lag: „Da haben wir ziemlich viel am Korb liegen lassen und uns unnötige Turnovers geleistet. Auch in der Defense gab es Abstimmungsprobleme.“

Die Sache mit der Verteidigung bekamen die Gäste schon im zweiten Durchgang in den Griff. Mit ihrem Korb zum 11:22 in der 15. Minute initiierte Kim Franze eine knackige Aufholjagd, in der sie sich mit ihrem Team bis zur Halbzeitpause – hauptsächlich angetrieben von einem 10:0-Lauf zwischen der 16. (15:25) und 20. Minute (25:25) – wieder auf gleiche Höhe ackerte. „Mit den Umstellungen in der Defense haben wir zurück ins Spiel gefunden“, bestätigte Kendall, dem nun auch das Umschaltspiel seiner Mädels von Verteidigung auf Angriff wesentlich besser gefiel.