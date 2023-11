2. Basketball-Bundesliga Tigers treten endlich mal wieder mit voller Kapelle an

Doch dann platzte ausgerechnet gegen den Titelaspiranten VfL Bochum der Knoten. Sicher, die AstroLadies, die eine Woche vorher noch die Neusserinnen auseinandergenommen hatten, traten extrem ersatzgewächt an, doch was Weber beim 89:60-Kantersieg von den Grünbergerinnen sah, hat ihm ziemlich imponiert: „Das ist eine sehr abgezockte und unglaublich smart spielende Mannschaft.“ Das liegt in erste Linie an einem übermäßig erfahrenen Trio: Gegen Braunschweig stand Tonisha Baker (33 Jahre) nach ihrer Verletzung wieder auf dem Court. Die US-Amerikanerin, bislang für 12,3 Punkte im Schnitt gut, war in den vergangenen zehn Jahren zumeist für den Kooperationspartner BC Marburg in der 1. Liga aufgelaufen und bringt Stabilität in Spiel der Baskets. Topscorerin der von Conrad Jackson trainierten Truppe ist die 29-jährige Isabell Meinhart (15,7), die eine Partie mit ihrem sicheren Wurfhändchen aus der Distanz zur Not auch mal im Alleingang entscheiden kann. Weber: „Sie ist wie ein Schweizer Taschenmesser, du kannst sie überall einsetzen.“ Für die nötige Präsenz unterm Korb sorgt Centerin Katharina Philippi (34). „Sie weiß genau, was sie macht“, hat Weber erkannt. Sie bildet mit Baker, Meinhart, Katharina Quapil (23) und Sarah Lückenotte (25) ein stabiles Fundament, auf dem junge Spielerinnen wie Lena Graf (18), Marianna Byvatov (18), Selma Yesilova (22) und Lena Dziuba (20) ihr ganzes Talent zur Entfaltung bringen können.