Basketball : Tigers treten als Favoritinnen bei den jungen Panthers an

Hat sich bei den Tigers zurückgemeldet: Ronja Spießbach (l.). Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Ab sofort Testpflicht in der 2. Basketball-Bundesliga.

Spielen die TG Neuss Tigers am Samstagabend (19.30 Uhr) als Gast der Panthers Academy Osnabrück tatsächlich zum ersten Mal seit dem 91:76-Sieg am 24. Oktober über die AVIDES Hurricanes wieder um Punkte? Immerhin: Jetzt gilt es, sind alle Teams der 2. Basketball-Bundesliga verpflichtet, sich testen zu lassen. Noch besser: Weil das Ergebnis einer Videokonferenz am Montag allen Teilnehmern erlaubt, auch schon donnerstags vor der jeweiligen Partie Blut zu lassen, mussten die Tigers noch nicht mal den gewohnten Trainingsrhythmus verändern. „Die Sicherheit ist trotzdem relativ groß“, versichert Trainer John F. Bruhnke.

Nach vier Wochen ohne Liga-Partie brennt das Team auf seinen Einsatz. „Alle wollen das, was man im Training macht, endlich auch mal in Punkte umsetzen“, sagt der Coach, der mit der Arbeit seiner Schützlinge in der coronabedingten Zwangspause sehr zufrieden war. „Wir hatten immer eine gute Intensität. Ich habe durch Spielformen 5:5 oder 4:4 versucht, Wettkampfsituationen zu simulieren. Das geschah immer mit der nötigen Härte, denn keine wollte verlieren.“ Wieder mit dabei ist seit Montag auch Ronja Spießbach. Ihre als Nachwirkungen einer eigentlich längst überwunden geglaubten Virusinfektion (kein Corona!) diagnostizierten Probleme sind mittlerweile ausgestanden. „Und sie hat sich in sehr guter Form vorgestellt“, sagt Bruhnke.