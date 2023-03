Frauen-Basketball Tigers steigen aus der Zweiten Bundesliga ab

Dass die Basketballerinnen der TG Neuss den direkten Abstiegsplatz selbst mit diese so furchtbare Saison abschließenden Siegen über Lichterfelde am kommenden Samstag in heimischer Elmar-Frings-Sporthalle und bei den Hurricanes in Rotenburg am 25. März nicht mehr verlassen können, hatte allerdings schon vor der 76:83-Niederlage (Halbzeit 32:53) am Sonntag bei den AstroLadies Bochum festgestanden. Denn einige Stunden zuvor besiegelten die auch im direkten Vergleich besseren Young Dolphins Marburg mit ihrem 69:59-Erfolg über Göttingen das Zweitliga-Aus des Liga-Dinos, der dem deutschen Unterhaus – wie im Übrigen außerdem nur die sogar noch älteren Mitglieder Opladen Hawks und Bender Baskets Grünberg – seit 2010 ununterbrochen angehört hatte.