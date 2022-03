Basketball : Tigers stecken nächsten Knockdown ein

Tony the Tiger blieb am Sonntag zwar am Rhein, doch die deutliche Niederlage der Neusserinnen im „Duell der Erfolglosen“ an der Elbe knockte das Maskottchen der TG Neuss aus. Foto: Wolfgang Rommerskirchen

Neuss Eine schwarze Serie musste zwangsläufig enden – und bezeichnenderweise war es nicht die der TG Neuss. Während der Basketball-Zweitligist vom Rhein die achte Niederlage in Folge kassierte, freuten sich die zuvor zwölf Mal hintereinander sieglos gebliebenen Mädels aus Wedel wie Bolle über das 81:61.

Murphys Gesetz besagt in seiner reduzierten und 1986 zu einem Thriller mit Charles Bronson verarbeiteten Variante: „Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.“ Die auf den US-amerikanischen Ingenieur Edward A. Murphy jr. zurückgehende Lebensweisheit trifft in fast schon beängstigender Art und Weise auf die Saison der Tigers in der 2. Basketball-Bundesliga zu. Das aktuellste Beispiel: Dass das Duell der in den vergangenen Monaten mit Abstand erfolglosesten Mannschaften an den personell einfach besser ausgestatteten SC Rist Wedel gehen würde, damit war irgendwie zu rechnen gewesen. Doch gleichzeitig ging für die Neusserinnen, die das Hinspiel mit 79:61 gewonnen hatten, mit der nächsten deutlichen Niederlage auch der unter Umständen noch mal wertvolle direkte Vergleich verloren. Und zu allem Überfluss schicken sich die vor Wochen noch hoffnungslos abgeschlagenen Grünbergerinnen um die bärenstarke Olivia Nash an, das Feld von hinten aufzurollen.

Der schöne, aber aussichtslose Plan der Neusserinnen, an der Unterelbe (endlich) den einen zum direkten Klassenverbleib noch nötigen Sieg einzubringen, war im Grunde schon vor dem Anpfiff in der Steinberghalle zum Scheitern verurteilt. Zwar mussten die Gastgeberinnen in Jessica Höötmann (19,2 Punkte im Schnitt) auf ihre Topscorerin verzichten, doch die Tigers waren ohne Jana Meyer, Inga Krings, Centa Bockhorst und – mit Ausnahme von Karla Lukas – alle Spielerinnen aus dem in der U18-Bundesliga eingesetzten Nachwuchs wieder mal nur zu sechst.

Info SC Rist Wedel - TG Neuss Tigers 81:61 (44:31) Rist Wedel Gleitsmann (8), Jörgensen (8), Rahn (14), Suckstorff (3), Byvatov (16), Zimmermann (13), Hähner (5), Schuncke, Takacs (12), Schwarz, Schmalisch (2) TG Neuss Tigers Egert (18), K. Lukas (2), Sy (7), Arz (13), Baxter (19), Ollig (2) Viertel 21:17, 23:14, 18:17, 19:13 Der Fahrplan im Abstiegskampf 16. März Panthers Academy Osnabrück - SC Rist Wedel 19. März Bender Baskets Grünberg - USV VIMODROM Baskets Jena, Young Dolphins Marburg - BBZ Opladen, TG Neuss Tigers - VfL VIACTIV-AstroLadies Bochum, Eintracht Braunschweig - SC Rist Wedel, Panthers Academy Osnabrück - BG 89 AVIDES Hurricanes 20. März USV Jena- SC Rist Wedel, BB Grünberg - BG 89 Hurricanes Nachholspiele (noch ohne Termin) VfL Bochum - ALBA Berlin, USV Jena - Young Dolphins Marburg, Young Dolphins Marburg - BG 89 Hurricanes, Young Dolphins Marburg - TG Neuss Tigers

Damit war die Taktik klar: Das Tempo drosseln und Lydia Baxter am Korb ins Spiel bringen. Weil auch Nicole Egert im Aufbau ein gutes erstes Viertel erwischte (7 Punkte), klappte das zunächst ganz gut. Dass Wedel mit 13:2 (5.) in Führung ging, ließ die Gäste kalt, nach zwei von Baxter verwandelten Freiwürfen waren sie flugs wieder auf 14:17 (8.) heran. Nehmerqualitäten bewiesen die leidgeprüften Tigers auch im zweiten Viertel: In dem nutzten die Schützlinge von Rist-Trainer Asil Aydin die ihnen zwangsläufig gewährten Wurfchancen weidlich aus, zogen, unterstützt von vier erfolgreichen Versuchen von jenseits der Drei-Punkte-Linie, auf 40:21 (17.) davon. Entschieden war damit freilich noch gar nichts. Neuss startete einen von Lydia Sy per Dreier abgeschlossenen 8:0-Lauf auf 31:42 (19.) und blieb damit bis zur Halbzeitpause (31:44) im Spiel. Von den 31 erzielten Punkten gingen 23 auf das Konto von Baxter (14) und Egert (9).