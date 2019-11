Basketball : Tigers spielen für einen guten Zweck

Neuss Mit dem Heimspiel gegen Opladen machen Basketballerinnen der TG Neuss auf unheilbare Krankheit (ALS) aufmerksam.

Aber wenn die Erzrivalen am frühen Samstagabend (17.30 Uhr) in der Elmar-Frings-Sporthalle an der Bergheimer Straße wiederum aufeinandertreffen, spielt die sportliche Rivalität nur eine untergeordnete Rolle. Denn die Turngemeinde möchte das Match dazu nutzen, um auf die Krankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) aufmerksam zu machen. An der in den USA in Erinnerung an den deutschstämmigen Baseball-Star Henry Louis „Lou“ Gehrig († 2. Juni 1941) als Lou-Gehrig-Syndrom bekannten unheilbaren Erkrankung des motorischen Nervensystems leiden in Deutschland rund 8000 Menschen – und jährlich kommen 2000 neue Fälle hinzu. Franziska Worthmann, nach vier Partien mit 17,8 Punkten im Schnitt die erfolgreichste Korbjägerin der Tigers, hat vor kurzem ihren Vater an ALS verloren, weiß also, Aufklärung tut dringend Not: „Von dieser Krankheit hat man vielleicht schon einmal im Rahmen der Ice Bucket Challenge gehört, aber darüber hinaus ist sie eher unbekannt. Mir ging es genauso.“