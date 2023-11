2. Basketball-Bundesliga TG Neuss Tigers sind jetzt Schlusslicht der Zweiten Liga

Besser wurde es zunächst auch nach Wiederbeginn nicht. Osnabrück erhöhte den Vorsprung durch Charlotte Kreuzhermes sogar auf 23 Punkte (49:26/21.) und sah nach dem Dreier von Tonia Dölle zum 58:39 (28.) wie der sichere Sieger aus, zumal in Olivia Nash (4), Iva Banozic (4) und Inga Krings (4) gleich drei Starterinnen der Tigers in Foulproblemen steckten. Doch die insgesamt schwachen Schiedsrichter Tobias Schiltz und Hiner Akrawe kannten kein Pardon und schickten Nash nach einem Offensivfoul an der drei Köpfe kleineren Annemarie Potratz auf die Bank. Dazu Weber: „Andere Mannschaften foulen smart und kriegen keinen Pfiff, wir foulen einfach und kriegen dann auch das Foul.“ Genau diese höchst umstrittene Entscheidung weckte allerdings den Widerstandsgeist der Neusserinen: Nach einem unsportlichen Foul von Charlotte Behr verwandelte Nafi Diaw ihre beiden Freiwürfe zum 43:58, danach vollendeten Kim Franze, die in dieser Phase ihren Wert für die Mannschaft unterstrich, und die starke Gabby Crawford mit vier ihrer schließlich 20 Punkte zum 49:58 (30.) einen 10:0-Lauf der TG. Als Luca Raschke, die in der zweiten Hälfte mächtig aufdrehte, bei ihrem erfolgreichen Wurf zum 55:64 gefoult wurde und auch den folgenden Freiwurf zum 56:64 (33.) nutzte, schien das Comeback tatsächlich möglich, doch in der Folge verloren Inga Krings, Gabby Crawford und Luca Raschke im Angriff dreimal den Ball, was das größte Problem der Gastgeberinnen in den Fokus rückte: Mit 34 Ballverlusten ist in keiner Liga dieser Welt ein Blumentopf zu gewinnen.